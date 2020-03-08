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В Україні найбільша заборгованість
з зарплат за останніх...

В Україні найбільша заборгованість з зарплат за останніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:35

В Україні найбільша заборгованість з зарплат за останніх...

Пропонуємо до обговорення:
У наших сусідів - Білорусі, Молдові і Росії - аналогічна картина.

Дивися повний текст В Україні найбільша заборгованість з зарплат за останніх 10 років - апарат ВРУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:36

гривну нужно о(т)пускать в свободный рынок/плавание, включить станок, напечатать купюр и выплатить все долги по зарплатам.
optyma33
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