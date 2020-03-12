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Імпортний газ для України подешевшав на 7 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Імпортний газ для України подешевшав на 7 доларів
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:37
в гривне должен подоражать
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