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Україна - на третьому
місці серед експортерів...

Україна - на третьому місці серед експортерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:40

Україна - на третьому місці серед експортерів...

Пропонуємо до обговорення:
За обсягами постачання агропродукції до ЄС у період із грудня 2018 року по листопад 2019 року Україна посіла третє місце у світі із показником у 7,3 мільярда євро.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:40

обещали накормить все Европу - накормили. Слава Украине!!! Украина це Европа!!!
optyma33
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