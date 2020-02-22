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Де найвищі зарплати
серед спортивних команд

Де найвищі зарплати серед спортивних команд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:01

Де найвищі зарплати серед спортивних команд

Пропонуємо до обговорення:
*Замикає трійку* - Ювентус з 10,106 мільйонами.

Дивися повний текст Де найвищі зарплати серед спортивних команд.
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