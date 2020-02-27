|
|
|
Глава НБУ назвав базовий сценарій відносин з МВФ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:39
Пропонуємо до обговорення:
Для затвердження програми необхідно вирішити ряд технічних питань, які не вдається узгодити вже кілька місяців
Дивися повний текст Глава НБУ назвав базовий сценарій відносин з МВФ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93998
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:39
Букв много, смысл один, на коленях будем кредит высасывать!
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|