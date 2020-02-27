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Глава НБУ назвав базовий
сценарій відносин з МВФ

Глава НБУ назвав базовий сценарій відносин з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:39

Глава НБУ назвав базовий сценарій відносин з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Для затвердження програми необхідно вирішити ряд технічних питань, які не вдається узгодити вже кілька місяців

Дивися повний текст Глава НБУ назвав базовий сценарій відносин з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:39

Букв много, смысл один, на коленях будем кредит высасывать!
straponesa
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