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Міжбанк: знову було спекотно

Міжбанк: знову було спекотно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:56

Міжбанк: знову було спекотно

Пропонуємо до обговорення:
Валютний ринок продовжує лихоманити. І як ми попереджали в своєму ранковому прогнозі - сьогодні на міжбанку знову було спекотно. Причому як на валютному, так і на ресурсному.

Дивися повний текст Міжбанк: знову було спекотно.
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