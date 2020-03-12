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Міжбанк: знову було спекотно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:56
Пропонуємо до обговорення:
Валютний ринок продовжує лихоманити. І як ми попереджали в своєму ранковому прогнозі - сьогодні на міжбанку знову було спекотно. Причому як на валютному, так і на ресурсному.
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Чет 12 бер, 2020 10:41
Shram