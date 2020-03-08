Porsche Macan другого покоління, який зараз розробляє Porsche, отримає електричну силову установку, тобто стане електромобілем. Версії з бензиновим мотором у цієї моделі не буде.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:50
Porsche Macan стане електромобілем (фото)
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Дивися повний текст Porsche Macan стане електромобілем (фото).
Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:50
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