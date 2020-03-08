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Porsche Macan стане
електромобілем (фото)

Porsche Macan стане електромобілем (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:50

Porsche Macan стане електромобілем (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Porsche Macan другого покоління, який зараз розробляє Porsche, отримає електричну силову установку, тобто стане електромобілем. Версії з бензиновим мотором у цієї моделі не буде.

Дивися повний текст Porsche Macan стане електромобілем (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:50

Macan другого покоління побудують на платформі Premium Platform Electric (PPE). На цій платформі, до речі, VW Group планує створювати великі високопродуктивні автомобілі. Але «Макан» - безусловно интересно Макан в Украине мы видели, будем ждать электрокар shopavto.com
aleksandr_ryabuhin
 
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