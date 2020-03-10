|
|
Нацбанк рекомендує не користуватися готівкою через...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:39
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку рекомендували українцям менше користуватися готівкою та переходити на безготівкові розрахунки.
Дивися повний текст 😷 Нацбанк рекомендує не користуватися готівкою через коронавірус
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94001
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|128
|
|
|44
|2389
|
|
|2
|170
|