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Нацбанк рекомендує не
користуватися готівкою через...

Нацбанк рекомендує не користуватися готівкою через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:39

Нацбанк рекомендує не користуватися готівкою через...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку рекомендували українцям менше користуватися готівкою та переходити на безготівкові розрахунки.

Дивися повний текст 😷 Нацбанк рекомендує не користуватися готівкою через коронавірус.
R2
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