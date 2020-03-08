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"Богдан Моторс" за рік збільшила
чистий прибуток у 10 разів

"Богдан Моторс" за рік збільшила чистий прибуток у 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:42

"Богдан Моторс" за рік збільшила чистий прибуток у 10 разів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на порядок денний загальних зборів акціонерів компанії опублікованій в системі розкриття НКЦБФР.

Дивися повний текст \"Богдан Моторс\" за рік збільшила чистий прибуток у 10 разів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:42

Кто бы сомневался.
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