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"Богдан Моторс" за рік збільшила чистий прибуток у 10 разів
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на порядок денний загальних зборів акціонерів компанії опублікованій в системі розкриття НКЦБФР.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:42
Кто бы сомневался.
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