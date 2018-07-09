Как правильно вносить платежи за кредит и микрокредит

Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:52

Каждый пятый человек, который взял кредит, является должником. Это очень плохо, так как статус должника, практически, закрывает дорогу человеку на дальнейшие кредитные отношения с банком. Хотя заемщик все делал правильно. На самом деле даже самый честный заемщик может стать должником. Для этого ему необходимо просто неправильно платить за банковский кредит.



Подписывая договор, кредитный менеджер должен рассказать заемщику о том, по какой схеме необходимо выплачивать долг по займу. Но не всегда сотрудники банков могут это делать, а если и делают, то таким сложным языком, что клиенту становится ничего не понятно. А ведь схема выплаты ежемесячных платежей не такая простая, как кажется на первый взгляд.



Все платежи необходимо выполнять соответственно приложенному в договоре графику. Как правило, этот график находится в приложении к договору на последней странице. График имеет вид таблицы, которая состоит из строк и столбцов. Строки – это месяцы. Строк будет столько, сколько месяцев необходимо платить за кредит. Столбцы – это отдельные свойства кредита. В столбцах может находиться информация о сумме ежемесячной выплаты, а также расшифровка этой суммы. В расшифровке указывается, какая сумма закрывает тело кредита, а какая – идет на процент. И последний столбец в таблице графика платежей – это дата погашения ежемесячного платежа.



Последний столбец – самый важный. В графике значится дата, когда деньги на счету кредита уже должны быть. После того, как этот день закончился, банк проверяет, были ли перечислены деньги. Если все в порядке, то онлайн-система списывает долг на сумму ежемесячного платежа. Если же там не хватает хотя бы одного рубля, то платеж считается невыполненным, и на клиента накладывается штраф, кредитная история портится. Многие заемщики совершают ошибку, когда вносят платеж именно в день, указанный в графике. Деньги приходят на счет в течение пяти рабочих дней поэтому даже если человек внес деньги за день до назначенного срока, он все равно будет считаться должником. Лучше всего вносить деньги за неделю до назначенной в графике даты.



Как же вносить деньги за кредит? Как правило, при подписании договора, сотрудники финансовой организации прикрепляют способы погашения кредита во второе приложение (первое приложение – это график платежей). Там должна содержаться подробная инструкция внесения денег. Самый надежный способ – это использовать кассу банка, в котором был взят кредит. В этом случае деньги приходят сразу. В некоторых банках придется заплатить комиссию. Также можно заплатить в кассе другого банка. При этом комиссия будет намного больше. Можно оплатить на почте или в салонах связи, а также с помощью электронных приложений и кошельков.



Самый оптимальный способ – это касса банка. При других способах деньги могут доходить даже больше, чем в течение пяти суток. Например, почта может отправлять деньги в течение семи рабочих дней. Кроме того, комиссия в банке, где был взят кредит, самая минимальная, а в некоторых банках и вовсе ее нет. При использовании других способов комиссия будет обязательной. При этом сторонний банк может наложить дополнительные ограничения.