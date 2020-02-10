Міністерство енергетики та захисту довкілля України звертає увагу населення України на шкідливість одноразових пакетиків і пропонує запровадити на них заборону.
Дивися повний текст Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в магазинах.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:05
Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в магазинах.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:06
Именно пакетики и именно сейчас это важно, редкостные клоуны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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