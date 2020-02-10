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Мінекоенерго пропонує заборонити
одноразові пакетики в...

Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:05

Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики та захисту довкілля України звертає увагу населення України на шкідливість одноразових пакетиків і пропонує запровадити на них заборону.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:06

Именно пакетики и именно сейчас это важно, редкостные клоуны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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