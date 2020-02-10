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Мінекоенерго пропонує заборонити
одноразові пакетики в...

Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:05

Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики та захисту довкілля України звертає увагу населення України на шкідливість одноразових пакетиків і пропонує запровадити на них заборону.

Дивися повний текст Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в магазинах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:06

Именно пакетики и именно сейчас это важно, редкостные клоуны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:36

Сначала надо простимулировать производство достаточного количества альтернативных пакетов, а потом запрещать одноразовые.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:08

Когда то за пустую бутылку можно было купить вкусное мороженое. а сейчас ее проще в кусты швырнуть. Да и не охотно уже их собирают.
Может все таки поднять цены на упаковку и по нормальным ценам принимать на переработку?
Сдаешь один одноразовый пакет и тебе гривну. А эту гривну заложить в стоимость товара в виде налога.
Не? Головка про такое не думает?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:10

  avk написав:Сначала надо простимулировать производство достаточного количества альтернативных пакетов, а потом запрещать одноразовые.

Нет альтернативы. Туфта все это что типа эко. Это называется назад в СССР, авоська+
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:01

p_a_l, заложить в цену можно, но не стоит слишком расчитывать, что сильно будут возвращать. В цену тех же батареек и лампочек заложена цена утилизации. Как-то их даже бесплатно на переработку не сильно-то берут. Не говоря уж о том, чтобы сдающему что-то платить.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:01

Re: Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в..

  p_a_l написав:Сдаешь один одноразовый пакет и тебе гривну. А эту гривну заложить в стоимость товара в виде налога.

У нас это работать не будет (в ближайшие годы по крайней мере).
Начинать нужно с сортировки мусора - у нас это в зачаточном состоянии, но это единственный путь вперед.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:17

Re: Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в..

p_a_l написав:Когда то за пустую бутылку можно было купить вкусное мороженое. а сейчас ее проще в кусты швырнуть. Да и не охотно уже их собирают.
Может все таки поднять цены на упаковку и по нормальным ценам принимать на переработку?
Сдаешь один одноразовый пакет и тебе гривну. А эту гривну заложить в стоимость товара в виде налога.
Не? Головка про такое не думает?
Логічно. Отже пляшка коштує як смачне морозиво. Ви купите продукцію в такій пляшці?
Всім процвітання!
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