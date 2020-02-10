Міністерство енергетики та захисту довкілля України звертає увагу населення України на шкідливість одноразових пакетиків і пропонує запровадити на них заборону.
Дивися повний текст Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в магазинах.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:05
Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в магазинах.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:06
Именно пакетики и именно сейчас это важно, редкостные клоуны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:36
Сначала надо простимулировать производство достаточного количества альтернативных пакетов, а потом запрещать одноразовые.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:08
Когда то за пустую бутылку можно было купить вкусное мороженое. а сейчас ее проще в кусты швырнуть. Да и не охотно уже их собирают.
Может все таки поднять цены на упаковку и по нормальным ценам принимать на переработку?
Сдаешь один одноразовый пакет и тебе гривну. А эту гривну заложить в стоимость товара в виде налога.
Не? Головка про такое не думает?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:10
Нет альтернативы. Туфта все это что типа эко. Это называется назад в СССР, авоська+
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:01
p_a_l, заложить в цену можно, но не стоит слишком расчитывать, что сильно будут возвращать. В цену тех же батареек и лампочек заложена цена утилизации. Как-то их даже бесплатно на переработку не сильно-то берут. Не говоря уж о том, чтобы сдающему что-то платить.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:01
Re: Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в..
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:17
Re: Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в..
Логічно. Отже пляшка коштує як смачне морозиво. Ви купите продукцію в такій пляшці?
Всім процвітання!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:50
В Донецке уже несколько лет как одноразовые пакетики-маечки сделали платными. Цена 50 коп., но на кассе округляется до 1 рубля. Теперь народ бережёт природу и ходит в супермаркеты со своими стиранными старыми пакетиками.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:11
warlamp
Платные пакетики или их отсутствие должны быть во всех маркетах, иначе это падение продаж, а на это просто так они не пойдут.
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