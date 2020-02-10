Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в...

Ну это откровенное жлобство со стороны магазинов. Стоимость 1тыс таких пакетиков 5 рублей наверное. А куда набирать крупы, сахар, конфеты и прочее? В свой старый стиранный пакет насыпью вперемешку? Или 2 десятка своих старых нести в магазин?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:24
Ну это откровенное жлобство со стороны магазинов. Стоимость 1тыс таких пакетиков 5 рублей наверное. А куда набирать крупы, сахар, конфеты и прочее? В свой старый стиранный пакет насыпью вперемешку? Или 2 десятка своих старых нести в магазин?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:27
На опте на 7 км брал недавно 20 грн за 1000 шт. От размера конечно зависит, но плюс минус где-то так. То есть в рублях где-то условно 50 руб.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:02
ПОДДЕРЖИВАЮ. Давно пора. Есть такая забытая, но хорошая штука, авоська.
Мы её называли просто "сетка".
Додано: Суб 14 бер, 2020 07:25
Совсем не вовремя. Пластиковые более гигиеничны. В Ашане в хлебном отделе отменили пластик - щипцами определить свежесть изделий невозможно, многие теперь трогают руками. Да и плотно запаковать хлеб в бумагу сложно, он соприкасается с корзинкой, одеждой и пр. Экология - хорошо, но здоровье и безопасность дороже, поэтому теперь покупаю хлебные изделия там, где остался пластик.
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:00
Хочу посмотреть как ты будешь в авоське везти свежую рыбу к примеру
Mind the gap.
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