RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінекоенерго пропонує заборонити
одноразові пакетики в...

Мінекоенерго пропонує заборонити одноразові пакетики в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:24

  warlamp написав: В Донецке уже несколько лет как одноразовые пакетики-маечки сделали платными. Цена 50 коп., но на кассе округляется до 1 рубля. Теперь народ бережёт природу и ходит в супермаркеты со своими стиранными старыми пакетиками.


Ну это откровенное жлобство со стороны магазинов. Стоимость 1тыс таких пакетиков 5 рублей наверное. А куда набирать крупы, сахар, конфеты и прочее? В свой старый стиранный пакет насыпью вперемешку? Или 2 десятка своих старых нести в магазин?
Евгений Н.
 
Повідомлень: 469
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:27

  Евгений Н. написав:Ну это откровенное жлобство со стороны магазинов. Стоимость 1тыс таких пакетиков 5 рублей наверное.


На опте на 7 км брал недавно 20 грн за 1000 шт. От размера конечно зависит, но плюс минус где-то так. То есть в рублях где-то условно 50 руб.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15715
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6232 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:02

ПОДДЕРЖИВАЮ. Давно пора. Есть такая забытая, но хорошая штука, авоська.
Мы её называли просто "сетка".
Марта
 
Повідомлень: 103
З нами з: 24.11.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 07:25

Совсем не вовремя. Пластиковые более гигиеничны. В Ашане в хлебном отделе отменили пластик - щипцами определить свежесть изделий невозможно, многие теперь трогают руками. Да и плотно запаковать хлеб в бумагу сложно, он соприкасается с корзинкой, одеждой и пр. Экология - хорошо, но здоровье и безопасность дороже, поэтому теперь покупаю хлебные изделия там, где остался пластик.
Tegularius
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 11.02.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:00

  Марта написав:ПОДДЕРЖИВАЮ. Давно пора. Есть такая забытая, но хорошая штука, авоська.
Мы её называли просто "сетка".

Хочу посмотреть как ты будешь в авоське везти свежую рыбу к примеру :mrgreen:
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 06.08.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за... 1, 2
R2 » Сер 11 бер, 2020 11:03
15 1445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 19:16
unicdima
Мінекономіки пропонує створити Фонд енергоефективності...
R2 » Сер 26 лют, 2020 21:00
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 21:00
Igorten
Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду
R2 » Пон 10 лют, 2020 15:14
2 205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 14:13
adikali

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.