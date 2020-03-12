Наразі працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення
Дивися повний текст Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (карта).
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:18
Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (карта).
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:18
заезд и съезд с Дарницкого моста на левом берегу - тоже поставили камеры недавно. Может правда не работают еще
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:45
По "странному" стечению обстоятельств (сарказм) - это почти все те дороги, где с целью увеличения их пропускной способности раньше вешали знаки 80, потому что условия( 4-6 рядные) позволяют безопасно там ехать хоть и все 100.
С камерами, теперь всегда в тех местах будет движение потока 50 и ессно "привет тянучка". На Столичке и Набережном шоссе. По мостам через Днепр. 50 км/ч
Вспоминаю про яму-колодец в средней полосе Дарницкого моста с правого на левый берег, существующий там годами, принципиально не ремонтируемый. Зато камеру там поставили.
Это рассказывайте басню, что это все не для заработка, а для "безпеки" на дорогах - голобородьке. Он вон ведется на все Ага.
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