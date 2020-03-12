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Адреси встановлених камер
відеофіксації порушень ПДР у...

Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:18

Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення

Дивися повний текст Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (карта).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:18

заезд и съезд с Дарницкого моста на левом берегу - тоже поставили камеры недавно. Может правда не работают еще
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:45

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Наразі працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення

Дивися повний текст Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (карта).

По "странному" стечению обстоятельств (сарказм) - это почти все те дороги, где с целью увеличения их пропускной способности раньше вешали знаки 80, потому что условия( 4-6 рядные) позволяют безопасно там ехать хоть и все 100.
С камерами, теперь всегда в тех местах будет движение потока 50 и ессно "привет тянучка". На Столичке и Набережном шоссе. По мостам через Днепр. 50 км/ч 8)
Вспоминаю про яму-колодец в средней полосе Дарницкого моста с правого на левый берег, существующий там годами, принципиально не ремонтируемый. Зато камеру там поставили.
Это рассказывайте басню, что это все не для заработка, а для "безпеки" на дорогах - голобородьке. Он вон ведется на все 8) Ага.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:59

  EKO написав:С камерами, теперь всегда в тех местах будет движение потока 50 и ессно "привет тянучка".


на самом деле снижение общей скорости до 50 повысит пропускную способность дорог
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:28

trololo
та шо вы говорите ))))
неужели вы водитель? сильно сомневаюсь.
unicdima
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