Наразі працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення
Дивися повний текст Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (карта).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:18
Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (карта).
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:18
заезд и съезд с Дарницкого моста на левом берегу - тоже поставили камеры недавно. Может правда не работают еще
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:45
По "странному" стечению обстоятельств (сарказм) - это почти все те дороги, где с целью увеличения их пропускной способности раньше вешали знаки 80, потому что условия( 4-6 рядные) позволяют безопасно там ехать хоть и все 100.
С камерами, теперь всегда в тех местах будет движение потока 50 и ессно "привет тянучка". На Столичке и Набережном шоссе. По мостам через Днепр. 50 км/ч
Вспоминаю про яму-колодец в средней полосе Дарницкого моста с правого на левый берег, существующий там годами, принципиально не ремонтируемый. Зато камеру там поставили.
Это рассказывайте басню, что это все не для заработка, а для "безпеки" на дорогах - голобородьке. Он вон ведется на все Ага.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:59
на самом деле снижение общей скорости до 50 повысит пропускную способность дорог
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:28
trololo
та шо вы говорите ))))
неужели вы водитель? сильно сомневаюсь.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:57
trololo
И как же снижение скорости увеличит пропускную способность?
Где такая формула в физике найдена?
К смесителю воды поставляется холодная и горячая вода из двух бочек, которые наполняются со средней скоростью 60-80 л/час каждая.
Открываем смеситель с пропускной способностью 50 л/час. Смешанная вода течёт далее 50л/час. Но что будет с бочками?
Бинго! Они быстро переполнятся и всем наплевать что будет с ними, ведь главное смеситель выдаёт свои 50! Даже никто не говорит что общий резервуар питается не одним смесителем, а их, пусть даже более мелких (как прилегающих дорог) может быть сотни!
Теперь о дороге.
Условие задачи:
Сливаются 2 или 3 например потока в один (хотя прилегающих дорог, формирующих общий поток дорожных артерий столицы всегда большой).
Скорость потоков 60-80 км/ч.
После слияния скорость уже общего потока (из-за того что какой-нибудь балабол из мэрии Киева "решил" разгрузить дороги столицы от пробочек) составляет 50 км/ч.
Вопрос: на какой скорости начнёт двигаться поток машин после того как минует камеру, если возникновение пробки до камеры будет расти в геометрической прогрессии (ну например, скорость потока будет тормозиться на 5-10 км/ч каждые 1-2 км пути) ?
Разгрузить дороги во всём мире пытаются не камерами с ограничениями, а просто и банально так:
-постройка новых развязок;
-постройка дополнительных парковок на окраине города, что бы "пригород" прибывал на в столицу и бросал авто, пересаживаясь в метро и на общественный транспорт;
-постройка доп парковок (в том числе многоуровневых наземных и подземных);
-постройка двухуровневых дорог;
-введение интерактивной регулируемой системы светофоров, которые сами изменяют время работы в зависимости от изменения дорожной обстановки.
и т.д.
Вопрос к балаболам из мэрии Киева, ментам и к зелёным человечкам из Верховной Рады:
что из этого списка реально обсуждалось, сроки реализации?
Понятно что ничего не сделано, денег нет, поэтому вместо собственной некомпетентности проще ставить галочки в прессе о введённых в эксплуатацию камерах, благих намерениях для своего тупейшего электората и прочих сказках о колбасе.
Ещё под вопросом сколько Аваков бабла срубил и будет рубить на поставках камер, их сервисного обслуживания и ремонта в дальнейшем.
С воровством денег налогоплательщиков на завышенных ценах рюкзаков (для Армии и АТОшников) дело закрыли ввиду недостаточных улик. Знаем, проходили! Судебная система обслуживает воров во власти.
Как это делалось, делается - с этим всё ясно.
А сколько будет продолжаться - вопрос риторический.
Ещё и удивляемся, почему инвестор в это болото не идёт7!
Вот незадача-то!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:15
Krovosisi
Чем ниже скорость, тем меньше пробок, тем больше пропускная способность.
В Киеве водятлы жмут тапок в пол на желтый, и сразу упирается в следующий светофор или съезды.
Двигаесь медленее - стоять нужно будет реже.
Когда уже люди думать научатся...? Можно просто погуглить иследования на этот счет.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:06
Все правильно. Пробок будет всего две, от Московского моста до Южного и обратно. Не хочешь дышать газами в своем авто, дыши коронавирусом в публичном. А чего проще на основных магистралях 80, по городу 60 и не плюс 20, а плюс 10.
|