Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у...

Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:57

trololo



И как же снижение скорости увеличит пропускную способность?

Где такая формула в физике найдена?



К смесителю воды поставляется холодная и горячая вода из двух бочек, которые наполняются со средней скоростью 60-80 л/час каждая.

Открываем смеситель с пропускной способностью 50 л/час. Смешанная вода течёт далее 50л/час. Но что будет с бочками?

Бинго! Они быстро переполнятся и всем наплевать что будет с ними, ведь главное смеситель выдаёт свои 50! Даже никто не говорит что общий резервуар питается не одним смесителем, а их, пусть даже более мелких (как прилегающих дорог) может быть сотни!

Теперь о дороге.



Условие задачи:

Сливаются 2 или 3 например потока в один (хотя прилегающих дорог, формирующих общий поток дорожных артерий столицы всегда большой).

Скорость потоков 60-80 км/ч.

После слияния скорость уже общего потока (из-за того что какой-нибудь балабол из мэрии Киева "решил" разгрузить дороги столицы от пробочек) составляет 50 км/ч.

Вопрос: на какой скорости начнёт двигаться поток машин после того как минует камеру, если возникновение пробки до камеры будет расти в геометрической прогрессии (ну например, скорость потока будет тормозиться на 5-10 км/ч каждые 1-2 км пути) ?



Разгрузить дороги во всём мире пытаются не камерами с ограничениями, а просто и банально так:

-постройка новых развязок;

-постройка дополнительных парковок на окраине города, что бы "пригород" прибывал на в столицу и бросал авто, пересаживаясь в метро и на общественный транспорт;

-постройка доп парковок (в том числе многоуровневых наземных и подземных);

-постройка двухуровневых дорог;

-введение интерактивной регулируемой системы светофоров, которые сами изменяют время работы в зависимости от изменения дорожной обстановки.

и т.д.

Вопрос к балаболам из мэрии Киева, ментам и к зелёным человечкам из Верховной Рады:

что из этого списка реально обсуждалось, сроки реализации?

Понятно что ничего не сделано, денег нет, поэтому вместо собственной некомпетентности проще ставить галочки в прессе о введённых в эксплуатацию камерах, благих намерениях для своего тупейшего электората и прочих сказках о колбасе.

Ещё под вопросом сколько Аваков бабла срубил и будет рубить на поставках камер, их сервисного обслуживания и ремонта в дальнейшем.

С воровством денег налогоплательщиков на завышенных ценах рюкзаков (для Армии и АТОшников) дело закрыли ввиду недостаточных улик. Знаем, проходили! Судебная система обслуживает воров во власти.

Как это делалось, делается - с этим всё ясно.

А сколько будет продолжаться - вопрос риторический.

Ещё и удивляемся, почему инвестор в это болото не идёт7!

Вот незадача-то!