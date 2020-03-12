Наразі працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення
Дивися повний текст Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (карта).
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:18
Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (карта).
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:18
заезд и съезд с Дарницкого моста на левом берегу - тоже поставили камеры недавно. Может правда не работают еще
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:45
По "странному" стечению обстоятельств (сарказм) - это почти все те дороги, где с целью увеличения их пропускной способности раньше вешали знаки 80, потому что условия( 4-6 рядные) позволяют безопасно там ехать хоть и все 100.
С камерами, теперь всегда в тех местах будет движение потока 50 и ессно "привет тянучка". На Столичке и Набережном шоссе. По мостам через Днепр. 50 км/ч
Вспоминаю про яму-колодец в средней полосе Дарницкого моста с правого на левый берег, существующий там годами, принципиально не ремонтируемый. Зато камеру там поставили.
Это рассказывайте басню, что это все не для заработка, а для "безпеки" на дорогах - голобородьке. Он вон ведется на все Ага.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:59
на самом деле снижение общей скорости до 50 повысит пропускную способность дорог
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:28
trololo
та шо вы говорите ))))
неужели вы водитель? сильно сомневаюсь.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:57
trololo
И как же снижение скорости увеличит пропускную способность?
Где такая формула в физике найдена?
К смесителю воды поставляется холодная и горячая вода из двух бочек, которые наполняются со средней скоростью 60-80 л/час каждая.
Открываем смеситель с пропускной способностью 50 л/час. Смешанная вода течёт далее 50л/час. Но что будет с бочками?
Бинго! Они быстро переполнятся и всем наплевать что будет с ними, ведь главное смеситель выдаёт свои 50! Даже никто не говорит что общий резервуар питается не одним смесителем, а их, пусть даже более мелких (как прилегающих дорог) может быть сотни!
Теперь о дороге.
Условие задачи:
Сливаются 2 или 3 например потока в один (хотя прилегающих дорог, формирующих общий поток дорожных артерий столицы всегда большой).
Скорость потоков 60-80 км/ч.
После слияния скорость уже общего потока (из-за того что какой-нибудь балабол из мэрии Киева "решил" разгрузить дороги столицы от пробочек) составляет 50 км/ч.
Вопрос: на какой скорости начнёт двигаться поток машин после того как минует камеру, если возникновение пробки до камеры будет расти в геометрической прогрессии (ну например, скорость потока будет тормозиться на 5-10 км/ч каждые 1-2 км пути) ?
Разгрузить дороги во всём мире пытаются не камерами с ограничениями, а просто и банально так:
-постройка новых развязок;
-постройка дополнительных парковок на окраине города, что бы "пригород" прибывал на в столицу и бросал авто, пересаживаясь в метро и на общественный транспорт;
-постройка доп парковок (в том числе многоуровневых наземных и подземных);
-постройка двухуровневых дорог;
-введение интерактивной регулируемой системы светофоров, которые сами изменяют время работы в зависимости от изменения дорожной обстановки.
и т.д.
Вопрос к балаболам из мэрии Киева, ментам и к зелёным человечкам из Верховной Рады:
что из этого списка реально обсуждалось, сроки реализации?
Понятно что ничего не сделано, денег нет, поэтому вместо собственной некомпетентности проще ставить галочки в прессе о введённых в эксплуатацию камерах, благих намерениях для своего тупейшего электората и прочих сказках о колбасе.
Ещё под вопросом сколько Аваков бабла срубил и будет рубить на поставках камер, их сервисного обслуживания и ремонта в дальнейшем.
С воровством денег налогоплательщиков на завышенных ценах рюкзаков (для Армии и АТОшников) дело закрыли ввиду недостаточных улик. Знаем, проходили! Судебная система обслуживает воров во власти.
Как это делалось, делается - с этим всё ясно.
А сколько будет продолжаться - вопрос риторический.
Ещё и удивляемся, почему инвестор в это болото не идёт7!
Вот незадача-то!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:15
Krovosisi
Чем ниже скорость, тем меньше пробок, тем больше пропускная способность.
В Киеве водятлы жмут тапок в пол на желтый, и сразу упирается в следующий светофор или съезды.
Двигаесь медленее - стоять нужно будет реже.
Когда уже люди думать научатся...? Можно просто погуглить иследования на этот счет.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:06
Все правильно. Пробок будет всего две, от Московского моста до Южного и обратно. Не хочешь дышать газами в своем авто, дыши коронавирусом в публичном. А чего проще на основных магистралях 80, по городу 60 и не плюс 20, а плюс 10.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:35
egor6508
пробки в Киеве от де*** действий команды вора Кличка, это халтурные ремонты где то, что в других странах делают за день у нас за пару месяцев, это де*** светофоры, зачем-то в последнее время поубирали множество зеленых стрелок, ставят где только возможно лежачие полицейские, ставят пешеходные переходы даже там где есть подземные.
если уменьшится средняя скорость на магистралях типа Победы, Бажана, Набережная то пропускная способность только упадет.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:37
astatempo
они додумаются еще на Набережной сделать какую-то полосу для автобусов или велосипедов.
пока у власти конченный Кличко ничего хорошего тут не будет.
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