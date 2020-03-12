Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у...

Додано: Суб 14 бер, 2020 08:35

unicdima написав: astatempo

они додумаются еще на Набережной сделать какую-то полосу для автобусов или велосипедов.

пока у власти конченный Кличко ничего хорошего тут не будет. они додумаются еще на Набережной сделать какую-то полосу для автобусов или велосипедов.пока у власти конченный Кличко ничего хорошего тут не будет.

Лучший мер, вообще-то. И ваши комментарии тому подтверждение. По камерам, супер-новость. На дорогах бардак от долбоводителей и только от них. И не нужно придумывать разные отмазки нарушениям. Я езжу каждый день и дятлы на каждом шагу- повороты без включения поворотника, скоростной режим, езда по полосе общественного и в конце полосы или перед патрульными попытки вклинивания в поток. Последних, кстати, многие перестали пускать и "протягивают" до патрульных- за что респект. Все это отребье, которому "надо больше, чем другому" нужно наказывать денежкой. У них всегда все должны. И будет комфорт, безопасность,и порядок на дороге. Так что больше камер и мы увидим, как комфорт езды вырастит на глазах. Все это уже проходили в мире, ничего нового. К счастью, положительный опыт доходит до нас.