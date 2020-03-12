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Адреси встановлених камер
відеофіксації порушень ПДР у...

Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:35

  unicdima написав:astatempo
они додумаются еще на Набережной сделать какую-то полосу для автобусов или велосипедов.
пока у власти конченный Кличко ничего хорошего тут не будет.

Лучший мер, вообще-то. И ваши комментарии тому подтверждение. По камерам, супер-новость. На дорогах бардак от долбоводителей и только от них. И не нужно придумывать разные отмазки нарушениям. Я езжу каждый день и дятлы на каждом шагу- повороты без включения поворотника, скоростной режим, езда по полосе общественного и в конце полосы или перед патрульными попытки вклинивания в поток. Последних, кстати, многие перестали пускать и "протягивают" до патрульных- за что респект. Все это отребье, которому "надо больше, чем другому" нужно наказывать денежкой. У них всегда все должны. И будет комфорт, безопасность,и порядок на дороге. Так что больше камер и мы увидим, как комфорт езды вырастит на глазах. Все это уже проходили в мире, ничего нового. К счастью, положительный опыт доходит до нас.
SMOKE
 
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