RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Uber може заблокувати акаунти
водіїв і клієнтів, які...

Uber може заблокувати акаунти водіїв і клієнтів, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:46

Uber може заблокувати акаунти водіїв і клієнтів, які...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Uber Advanced Technologies може тимчасово заблокувати акаунти водіїв і клієнтів, які заразилися коронавірусом.

Дивися повний текст 😷 Uber може заблокувати акаунти водіїв і клієнтів, які заразилися коронавірусом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:46

..а что врачебная тайна уже не в моде?!..и диагноз пациента уже обсуждается со службами такси?!... :(
maestro71
 
Повідомлень: 2070
З нами з: 09.09.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot], Кузя і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 10 бер, 2020 21:40
38 2454
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 11:15
sequence
Милованов: коронавірус може призвести до економічної...
R2 » Чет 05 бер, 2020 09:43
5 254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 16:51
ivan_anedchenko
Іпотека може зупинити відтік кадрів з України
R2 » Пон 02 бер, 2020 18:02
9 478
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 11:14
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8150)
13.03.2020 11:24
"Status Group" (13)
13.03.2020 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.