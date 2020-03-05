Компанія Uber Advanced Technologies може тимчасово заблокувати акаунти водіїв і клієнтів, які заразилися коронавірусом.
Дивися повний текст 😷 Uber може заблокувати акаунти водіїв і клієнтів, які заразилися коронавірусом.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:46
Uber може заблокувати акаунти водіїв і клієнтів, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Uber може заблокувати акаунти водіїв і клієнтів, які заразилися коронавірусом.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:46
..а что врачебная тайна уже не в моде?!..и диагноз пациента уже обсуждается со службами такси?!... :(
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:34
Re: Uber може заблокувати акаунти водіїв і клієнтів, які...
тупая маркетинговая пурга.
У нас Убер регистрирует водителей даже удаленно, то есть туда может устроится и слепой и глухой и любой больной. Есть даже водители которые не знают ни украинского ни русского языка. В парках большой дефицит водителей, берут любого.
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