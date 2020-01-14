RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відроджений Ford Bronco на
електротязі коштуватиме від...

Відроджений Ford Bronco на електротязі коштуватиме від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:51

Відроджений Ford Bronco на електротязі коштуватиме від...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Zero Labs під девізом "Минуле, перероблене на завтра" запропонувала дати нове життя позашляховику, який став до вподоби багатьом.

Дивися повний текст Відроджений Ford Bronco на електротязі коштуватиме від $185 000 (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:51

..шо за у..бище?".. луцкий ЛуАЗ по сравнению с ЭТИМ выглядит почти марсоходом тогда!!...
maestro71
 
Повідомлень: 2070
З нами з: 09.09.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot], Кузя і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Закриття збиткових держшахт коштуватиме до 15 млрд грн
R2 » Пон 09 бер, 2020 19:07
4 239
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 09:40
Gastarbaiter
Пошук нового глави УЗ коштуватиме понад 800 тисяч
R2 » Сер 12 лют, 2020 15:53
2 238
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 16:57
sena_2008atp
Запуск 4G в київському метрополітені коштуватиме $20 млн
R2 » Вів 14 січ, 2020 15:35
1 469
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 15:35
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8150)
13.03.2020 11:24
"Status Group" (13)
13.03.2020 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.