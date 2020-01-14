Компанія Zero Labs під девізом "Минуле, перероблене на завтра" запропонувала дати нове життя позашляховику, який став до вподоби багатьом.
Дивися повний текст Відроджений Ford Bronco на електротязі коштуватиме від $185 000 (відео).
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:51
Відроджений Ford Bronco на електротязі коштуватиме від...
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Дивися повний текст Відроджений Ford Bronco на електротязі коштуватиме від $185 000 (відео).
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:51
..шо за у..бище?".. луцкий ЛуАЗ по сравнению с ЭТИМ выглядит почти марсоходом тогда!!...
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