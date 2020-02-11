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Чисті міжнародні резерви НБУ
зросли до $17,3 мільярда

Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:08

Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року чисті резерви зросли на 9,7%.

Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:08

Вот структуру бы опубликовали этих резервов.....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:13

ну ничего страшного, продавая по 200 лямов ежедневно, можно достаточно быстро вернуться к Яреське и ее чудесным идеям по ВВП-облигациям, с новыми, лучшими идеями.
Например, отдавать долги с дисконтом и то, если дадите еще
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