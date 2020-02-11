Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року чисті резерви зросли на 9,7%.
Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:08
Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда
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Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:13
ну ничего страшного, продавая по 200 лямов ежедневно, можно достаточно быстро вернуться к Яреське и ее чудесным идеям по ВВП-облигациям, с новыми, лучшими идеями.
Например, отдавать долги с дисконтом и то, если дадите еще
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