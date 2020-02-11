Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року чисті резерви зросли на 9,7%.
Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:08
Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:45
@svetoch-10
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:21
Знать бы, что за "ценные бумаги" в этой структуре. Возможно, там 90% это акции "Lehman Brothers" и прочих банкротов, висящие на балансе НБУ.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:02
Благодарю, я как раз и имел ввиду, что если публикуют эту инфу - то для обычных читателей расшифровывайте, а знающие и так знают где посмотреть. А то хвастаются наличием макулатуры, а преподносят как будто одни брилики в запасах.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:46
Re: Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда
Неплохо. Почти достигли уровня 2013 года по чистым резервам:
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:54
svetoch-10 Там наверняка еще и пару миллиардов, которые вывез парашенко со своим телом в неизвестном направлении
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