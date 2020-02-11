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Чисті міжнародні резерви НБУ
зросли до $17,3 мільярда

Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:08

Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року чисті резерви зросли на 9,7%.

Дивися повний текст Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:08

Вот структуру бы опубликовали этих резервов.....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:45

@svetoch-10 https://bank.gov.ua/markets/internation ... es-allinfo. Якщо ця візуалізація Вас не влаштує, то там можна скачати детальні дані в екселі.
valeriy_drotenko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:21

  valeriy_drotenko написав:@svetoch-10 https://bank.gov.ua/markets/internation ... es-allinfo. Якщо ця візуалізація Вас не влаштує, то там можна скачати детальні дані в екселі.

Знать бы, что за "ценные бумаги" в этой структуре. Возможно, там 90% это акции "Lehman Brothers" и прочих банкротов, висящие на балансе НБУ.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:02

  Dobrofey написав:
  valeriy_drotenko написав:@svetoch-10 https://bank.gov.ua/markets/internation ... es-allinfo. Якщо ця візуалізація Вас не влаштує, то там можна скачати детальні дані в екселі.

Знать бы, что за "ценные бумаги" в этой структуре. Возможно, там 90% это акции "Lehman Brothers" и прочих банкротов, висящие на балансе НБУ.

Благодарю, я как раз и имел ввиду, что если публикуют эту инфу - то для обычных читателей расшифровывайте, а знающие и так знают где посмотреть. А то хвастаются наличием макулатуры, а преподносят как будто одни брилики в запасах.
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:46

Re: Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $17,3 мільярда

Неплохо. Почти достигли уровня 2013 года по чистым резервам:
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ja-221969/
MaximS
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:54

svetoch-10 Там наверняка еще и пару миллиардов, которые вывез парашенко со своим телом в неизвестном направлении :)
Vovick
 
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