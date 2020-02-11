Із загальної чисельності пенсіонерів: 6 993,5 тис. жінок (61,7%) та 4 341,2 тис. чоловіків (38,3%).
Дивися повний текст У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і кількість пенсіонерів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:33
У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і кількість пенсіонерів.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:33
На 135,7 тыс. человек за год стало меньше, из 11 334,7 тыс. пенсионеров, без новых поступлений пенсионеров , им еще 83 года пенсию платить надо будет. Особенно - судьям.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
Зараз переглядають цей форум: denf15, MSN [Bot], svetoch-10 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|