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У Пенсійному фонді прозвітували
про розмір виплат і...

У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:33

У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...

Пропонуємо до обговорення:
Із загальної чисельності пенсіонерів: 6 993,5 тис. жінок (61,7%) та 4 341,2 тис. чоловіків (38,3%).

Дивися повний текст У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і кількість пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:33

На 135,7 тыс. человек за год стало меньше, из 11 334,7 тыс. пенсионеров, без новых поступлений пенсионеров , им еще 83 года пенсию платить надо будет. Особенно - судьям.
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zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:20

Где пенсии депутуток и президентов???????
Галина441
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:35

Re: У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...

Насправді поки пенсіонери мало бачать ці цифри - бо необінтернечені . Але з кожним роком сучасніших ставатиме більше - і все це буде видно . Повинна бути все-таки хоч трохи справедливіть - вічні бюджетники судді отримують найвище "утримування" . Залишити їм пристойну пенсію - тисяч 15-20 ( мало ? ) - а решту розкидати по мінімальним соціальним . І у інших "багатих" пенсіонерів - аналогічно ... Реально не допоможе - але знизить накал .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:41

  Puente написав:Насправді поки пенсіонери мало бачать ці цифри - бо необінтернечені . Але з кожним роком сучасніших ставатиме більше - і все це буде видно . Повинна бути все-таки хоч трохи справедливіть - вічні бюджетники судді отримують найвище "утримування" . Залишити їм пристойну пенсію - тисяч 15-20 ( мало ? ) - а решту розкидати по мінімальним соціальним . І у інших "багатих" пенсіонерів - аналогічно ... Реально не допоможе - але знизить накал .

>>> Реально не допоможе
правда
>>> але знизить накал
не правда -- будут бухтеть что-то вида "они и так наворовались -- за что им еще пенсию платить". И даже если "спец-пенсии" вообще отменить -- будут бухтеть "да они обычным пенсионерам из наворованного доплачивать должны".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:13

  _hunter написав:
  Puente написав:Насправді поки пенсіонери мало бачать ці цифри - бо необінтернечені . Але з кожним роком сучасніших ставатиме більше - і все це буде видно . Повинна бути все-таки хоч трохи справедливіть - вічні бюджетники судді отримують найвище "утримування" . Залишити їм пристойну пенсію - тисяч 15-20 ( мало ? ) - а решту розкидати по мінімальним соціальним . І у інших "багатих" пенсіонерів - аналогічно ... Реально не допоможе - але знизить накал .

>>> Реально не допоможе
правда
>>> але знизить накал
не правда -- будут бухтеть что-то вида "они и так наворовались -- за что им еще пенсию платить". И даже если "спец-пенсии" вообще отменить -- будут бухтеть "да они обычным пенсионерам из наворованного доплачивать должны".


Ну - може так воно і є . Але по суті це правда життя у нас ... Умовно кажучи - абсолютно всім однакову державну пенсію - можна ж порахувати - яку . І все - всі "бухтіння" закрили назавжди . Все інше - що хто сам собі наскладає ... Ну чи накраде ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:24

  Puente написав:
  _hunter написав:
  Puente написав:Насправді поки пенсіонери мало бачать ці цифри - бо необінтернечені . Але з кожним роком сучасніших ставатиме більше - і все це буде видно . Повинна бути все-таки хоч трохи справедливіть - вічні бюджетники судді отримують найвище "утримування" . Залишити їм пристойну пенсію - тисяч 15-20 ( мало ? ) - а решту розкидати по мінімальним соціальним . І у інших "багатих" пенсіонерів - аналогічно ... Реально не допоможе - але знизить накал .

>>> Реально не допоможе
правда
>>> але знизить накал
не правда -- будут бухтеть что-то вида "они и так наворовались -- за что им еще пенсию платить". И даже если "спец-пенсии" вообще отменить -- будут бухтеть "да они обычным пенсионерам из наворованного доплачивать должны".


Ну - може так воно і є . Але по суті це правда життя у нас ... Умовно кажучи - абсолютно всім однакову державну пенсію - можна ж порахувати - яку . І все - всі "бухтіння" закрили назавжди . Все інше - що хто сам собі наскладає ... Ну чи накраде ...

Уже много раз это обсуждалось -- если просто обнулить все "спец-пенсии" -- прибавка получается в размере одной чашки кофе. Но! -- все эти повышенные пенсии -- часть соц-пакета -- иначе на гос-службу вообще никто не пойдет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:30

По ходу рабочий клас пашет на судей,прокуроров,интелигенцыю,и олигархов и етим все сказано откуда можно взять и добавить пенцию до 1600гривень рабочему который в холод и жару горбатился если админ етот комент забанит значит я прав на все 100%.
vadimuran3
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:35

  vadimuran3 написав:По ходу рабочий клас пашет на судей,прокуроров,интелигенцыю,и олигархов и етим все сказано откуда можно взять и добавить пенцию до 1600гривень рабочему который в холод и жару горбатился если админ етот комент забанит значит я прав на все 100%.

Не забанили. Походу на все 100% неправ...
_hunter
 
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