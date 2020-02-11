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У Пенсійному фонді прозвітували
про розмір виплат і...

У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:51

  finuser360 написав:Какая не справедливость, плевок всем!!!! Судьям 45000? За что??? Что они сделали такого для нас, украинцев, чтобы с нашего кармана им выплачивать такие суммы, это что за решалы, согласовали эти цифры???

Блин, вот кого-кого, а форумного бота-однодневку спросить забыли...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:07

Если короновирус придет в Украину и погубит пенсионеров---вот радость будет пенсионому фонду(((
buhuni
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:18

Все эти цифры - мыло в глаза.

Средний размер пенсий в Украине в 2013 году - 1508,5 грн, общие расходы Пенсионного фонда 250 млрд грн. https://lb.ua/economics/2014/03/24/2605 ... isila.html

2020 год. Средний размер пенсий в Украине 3083 грн.

При этом:
- инфляция только официально составила: в 2014 +24%, в 2015 еще +44%, в 2016 еще + 13%, в 2017 +14%, в 2018 + 10%, в 2019 +5%.
Т.е. даже официально, за 5 лет стоимость товаров и услуг выросла в среднем в 2,7 раза.

В общем, обобрали где то на треть.
Судей это кстати не коснулось и не коснется, они себе самим присудили, что содержание пожизненное им положено привязать к действующим зп судей.
Так что, 45 там далеко не предел 8)
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:43

  EKO написав:Все эти цифры - мыло в глаза.

Ваши варианты?

Вообще наша система начисления пенсий (если вынести за скобки спецпенсии - в общем масштабе это копейки) - достаточно разумна и справедлива.

Дольше официально работал - получишь больший Коэффициент Стажа.
Получал бОльшую зарплату и платил ЕСВ - получи больший Коэффициент Зарплаты.
Что можно еще придумать?

При стаже 40 лет и КЗ=1 получи 40% среднеукраинской зарплаты.
Ну а если работал втемную - получай мин.пособие и надейся только на свои накопления.

Единственная несправедливость, которую следовало бы исправить - это пересчет пенсий неработающим. Убрать все эти малопонятные индексации, а вместо этого пересчитывать точно так же, как и работающим, только, разумеется, не по стажу, а только по новой среднеукраинской зарплате, которая каждый год объявляется Кабмином. Просто, понятно, и никаких претензий - называется "осовременивание".

На самом же деле главная беда состоит в низкой среднеукраинской зарплате, которая является базовой при начислении пенсий.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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