У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...

Блин, вот кого-кого, а форумного бота-однодневку спросить забыли...
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:51
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:07
Если короновирус придет в Украину и погубит пенсионеров---вот радость будет пенсионому фонду(((
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:18
Все эти цифры - мыло в глаза.
Средний размер пенсий в Украине в 2013 году - 1508,5 грн, общие расходы Пенсионного фонда 250 млрд грн.
2020 год. Средний размер пенсий в Украине 3083 грн.
При этом:
- инфляция только официально составила: в 2014 +24%, в 2015 еще +44%, в 2016 еще + 13%, в 2017 +14%, в 2018 + 10%, в 2019 +5%.
Т.е. даже официально, за 5 лет стоимость товаров и услуг выросла в среднем в 2,7 раза.
В общем, обобрали где то на треть.
Судей это кстати не коснулось и не коснется, они себе самим присудили, что содержание пожизненное им положено привязать к действующим зп судей.
Так что, 45 там далеко не предел
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:43
Ваши варианты?
Вообще наша система начисления пенсий (если вынести за скобки спецпенсии - в общем масштабе это копейки) - достаточно разумна и справедлива.
Дольше официально работал - получишь больший Коэффициент Стажа.
Получал бОльшую зарплату и платил ЕСВ - получи больший Коэффициент Зарплаты.
Что можно еще придумать?
При стаже 40 лет и КЗ=1 получи 40% среднеукраинской зарплаты.
Ну а если работал втемную - получай мин.пособие и надейся только на свои накопления.
Единственная несправедливость, которую следовало бы исправить - это пересчет пенсий неработающим. Убрать все эти малопонятные индексации, а вместо этого пересчитывать точно так же, как и работающим, только, разумеется, не по стажу, а только по новой среднеукраинской зарплате, которая каждый год объявляется Кабмином. Просто, понятно, и никаких претензий - называется "осовременивание".
На самом же деле главная беда состоит в низкой среднеукраинской зарплате, которая является базовой при начислении пенсий.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Суб 14 бер, 2020 08:01
Объясните мне, как может пенсия быть ниже минимальной, которая уже давно составляет 1638 грн.?
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:50
Это у тех, у которых стаж не дотягивает до 15 лет.
Называется уже не пенсия, а социальное пособие.
Если ты при этом инвалид - тогда получаешь пенсию по инвалидности, если мать-героиня, которая не могла работать - тогда получаешь соответствующее пособие.
А если просто не работал - извини.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Нед 15 бер, 2020 02:22
Re: У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...
Так я написал о чем? Что это правило правительство себе позволяет игнорить регулярно.
А придумать можно разные варианты, начиная например с базового минимального дохода пенсионеров (ресурс. частично для этого можно взять с оплаты за использование земли и добычи полезных ископаемых + 10% соцвзнос- вместо текущего есв, например). И это для всех. А дальше + кто сколько накопил с зп. Перейти постепенно на эту систему, за лет 15-20, Это было бы справедливо.
Просто преступно вот так взять и отсечь пожилых людей, у кого нет стажа 25 лет, вообще ничего не давая им. Это прямое подталкивание их к воровству и прочему криминалу, ведь и в 60 лет человеку банально надо за что то жить. Хорошо еще если он начнет самогон продавать. А если коноплю продавать будет или воровать пойдет?
Как модно говорить сейчас: "думай Те"
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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