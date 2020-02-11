У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...

Додано: Нед 15 бер, 2020 02:22

Starikan написав: Единственная несправедливость, которую следовало бы исправить - это пересчет пенсий неработающим. Убрать все эти малопонятные индексации, а вместо этого пересчитывать ... по новой среднеукраинской зарплате, Единственная несправедливость, которую следовало бы исправить - это пересчет пенсий неработающим. Убрать все эти малопонятные индексации, а вместо этого пересчитывать ... по новой среднеукраинской зарплате,

Так я написал о чем? Что это правило правительство себе позволяет игнорить регулярно.А придумать можно разные варианты, начиная например с базового минимального дохода пенсионеров (ресурс. частично для этого можно взять с оплаты за использование земли и добычи полезных ископаемых + 10% соцвзнос- вместо текущего есв, например). И это для всех. А дальше + кто сколько накопил с зп. Перейти постепенно на эту систему, за лет 15-20, Это было бы справедливо.Просто преступно вот так взять и отсечь пожилых людей, у кого нет стажа 25 лет, вообще ничего не давая им. Это прямое подталкивание их к воровству и прочему криминалу, ведь и в 60 лет человеку банально надо за что то жить. Хорошо еще если он начнет самогон продавать. А если коноплю продавать будет или воровать пойдет?Как модно говорить сейчас: "думай Те"