У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...

Додано: Нед 15 бер, 2020 21:57

EKO

Мы говорим о разных вещах.



Я не о 60-летних, а о более старших, которые получают маленькую пенсию, несмотря на большой стаж и КЗ. Просто когда они выходили на пенсию, среднеукраинская зарплата была в разы меньше. Продолжающим работать (вроде меня) пенсию каждые два года пересчитывают с учетом в т.ч. и новой средней зарплаты, поэтому она растет, как зарплата.



А вот неработающим чего-то там индексируют, чего-то осовременивают, но всё равно их пенсия меньше, чем у выходящих на пенсию сейчас, при том же стаже и КЗ.

Вот это я и считаю несправедливым. Правда, Юля пыталась устроить осовременивание, примерно как я предлагаю, но оказалось - денег нет.



А что делать с теми, кто за 60 лет не набрал 25 лет стажа, я не знаю.

Знаю только, что они получают определенный процент от минималки, а у кого меньше даже 15 лет - фиксированное пособие.

Моя бабушка, не работавшая при Советах, получала пособие 30 руб. Даже в советское время одной на такие деньги было невозможно прожить. И никто на несправедливость не жаловался, содержали и кормили дети.

Чому бідний? - Тому що дурний