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У Пенсійному фонді прозвітували
про розмір виплат і...

У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:51

  finuser360 написав:Какая не справедливость, плевок всем!!!! Судьям 45000? За что??? Что они сделали такого для нас, украинцев, чтобы с нашего кармана им выплачивать такие суммы, это что за решалы, согласовали эти цифры???

Блин, вот кого-кого, а форумного бота-однодневку спросить забыли...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:07

Если короновирус придет в Украину и погубит пенсионеров---вот радость будет пенсионому фонду(((
buhuni
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:18

Все эти цифры - мыло в глаза.

Средний размер пенсий в Украине в 2013 году - 1508,5 грн, общие расходы Пенсионного фонда 250 млрд грн. https://lb.ua/economics/2014/03/24/2605 ... isila.html

2020 год. Средний размер пенсий в Украине 3083 грн.

При этом:
- инфляция только официально составила: в 2014 +24%, в 2015 еще +44%, в 2016 еще + 13%, в 2017 +14%, в 2018 + 10%, в 2019 +5%.
Т.е. даже официально, за 5 лет стоимость товаров и услуг выросла в среднем в 2,7 раза.

В общем, обобрали где то на треть.
Судей это кстати не коснулось и не коснется, они себе самим присудили, что содержание пожизненное им положено привязать к действующим зп судей.
Так что, 45 там далеко не предел 8)
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:43

  EKO написав:Все эти цифры - мыло в глаза.

Ваши варианты?

Вообще наша система начисления пенсий (если вынести за скобки спецпенсии - в общем масштабе это копейки) - достаточно разумна и справедлива.

Дольше официально работал - получишь больший Коэффициент Стажа.
Получал бОльшую зарплату и платил ЕСВ - получи больший Коэффициент Зарплаты.
Что можно еще придумать?

При стаже 40 лет и КЗ=1 получи 40% среднеукраинской зарплаты.
Ну а если работал втемную - получай мин.пособие и надейся только на свои накопления.

Единственная несправедливость, которую следовало бы исправить - это пересчет пенсий неработающим. Убрать все эти малопонятные индексации, а вместо этого пересчитывать точно так же, как и работающим, только, разумеется, не по стажу, а только по новой среднеукраинской зарплате, которая каждый год объявляется Кабмином. Просто, понятно, и никаких претензий - называется "осовременивание".

На самом же деле главная беда состоит в низкой среднеукраинской зарплате, которая является базовой при начислении пенсий.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 08:01

Объясните мне, как может пенсия быть ниже минимальной, которая уже давно составляет 1638 грн.?
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:50

  sashamaestro1977 написав:Объясните мне, как может пенсия быть ниже минимальной, которая уже давно составляет 1638 грн.?

Это у тех, у которых стаж не дотягивает до 15 лет.
Называется уже не пенсия, а социальное пособие.
Если ты при этом инвалид - тогда получаешь пенсию по инвалидности, если мать-героиня, которая не могла работать - тогда получаешь соответствующее пособие.
А если просто не работал - извини.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 02:22

Re: У Пенсійному фонді прозвітували про розмір виплат і...

  Starikan написав:Единственная несправедливость, которую следовало бы исправить - это пересчет пенсий неработающим. Убрать все эти малопонятные индексации, а вместо этого пересчитывать ... по новой среднеукраинской зарплате,

Так я написал о чем? Что это правило правительство себе позволяет игнорить регулярно.
А придумать можно разные варианты, начиная например с базового минимального дохода пенсионеров (ресурс. частично для этого можно взять с оплаты за использование земли и добычи полезных ископаемых + 10% соцвзнос- вместо текущего есв, например). И это для всех. А дальше + кто сколько накопил с зп. Перейти постепенно на эту систему, за лет 15-20, Это было бы справедливо.
Просто преступно вот так взять и отсечь пожилых людей, у кого нет стажа 25 лет, вообще ничего не давая им. Это прямое подталкивание их к воровству и прочему криминалу, ведь и в 60 лет человеку банально надо за что то жить. Хорошо еще если он начнет самогон продавать. А если коноплю продавать будет или воровать пойдет?
Как модно говорить сейчас: "думай Те" :idea:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:57

EKO
Мы говорим о разных вещах.

Я не о 60-летних, а о более старших, которые получают маленькую пенсию, несмотря на большой стаж и КЗ. Просто когда они выходили на пенсию, среднеукраинская зарплата была в разы меньше. Продолжающим работать (вроде меня) пенсию каждые два года пересчитывают с учетом в т.ч. и новой средней зарплаты, поэтому она растет, как зарплата.

А вот неработающим чего-то там индексируют, чего-то осовременивают, но всё равно их пенсия меньше, чем у выходящих на пенсию сейчас, при том же стаже и КЗ.
Вот это я и считаю несправедливым. Правда, Юля пыталась устроить осовременивание, примерно как я предлагаю, но оказалось - денег нет.

А что делать с теми, кто за 60 лет не набрал 25 лет стажа, я не знаю.
Знаю только, что они получают определенный процент от минималки, а у кого меньше даже 15 лет - фиксированное пособие.
Моя бабушка, не работавшая при Советах, получала пособие 30 руб. Даже в советское время одной на такие деньги было невозможно прожить. И никто на несправедливость не жаловался, содержали и кормили дети.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:13

  EKO написав:Просто преступно вот так взять и отсечь пожилых людей, у кого нет стажа 25 лет, вообще ничего не давая им.

В смысле? -- т.е. человек, как стрекоза из известной басни, за пол-жизни "шарился", а теперь говорит "упс, я такого не ожидал -- помогайте мне". Ну такэ...
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