Менше року тому сервіс Uber запустив «маршрутки» Uber Shuttle в Києві, запропонувавши пасажирам новий доступний варіант спільної поїздки для щоденного користування.
Дивися повний текст Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:49
Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:53
самый дурацкий проект Убера, рубят сук на котором сидят, то есть перевозки легковыми автомобилями. Из-за Шаттла отменили бонусы водителям, потеряли огромный кусок рынка который захватил Болт. На Шаттле огромные убытки, до 50 тыс в месяц на машину, но эти идиоты продолжают вбухивать огромные деньги.
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