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Uber Shuttle тепер
обслуговуватиме передмістя Києва

Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:49

Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва

Пропонуємо до обговорення:
Менше року тому сервіс Uber запустив «маршрутки» Uber Shuttle в Києві, запропонувавши пасажирам новий доступний варіант спільної поїздки для щоденного користування.

Дивися повний текст Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва.
R2
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самый ду
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:53

самый дурацкий проект Убера, рубят сук на котором сидят, то есть перевозки легковыми автомобилями. Из-за Шаттла отменили бонусы водителям, потеряли огромный кусок рынка который захватил Болт. На Шаттле огромные убытки, до 50 тыс в месяц на машину, но эти идиоты продолжают вбухивать огромные деньги.
unicdima
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