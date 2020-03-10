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У Новій Пошті розповіли, як працюватимуть в умовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли в прес-службі поштового оператора.
Дивися повний текст 😷 У Новій Пошті розповіли, як працюватимуть в умовах карантину
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R2
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:01
Будут делать вид что делают все что угодно, лишь бы не закрывали.
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p_a_l
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:55
Вы сотрудник? Вы знаете?
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v_deriaha
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