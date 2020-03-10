Про це розповіли в прес-службі поштового оператора.
Дивися повний текст 😷 У Новій Пошті розповіли, як працюватимуть в умовах карантину.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:01
У Новій Пошті розповіли, як працюватимуть в умовах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 У Новій Пошті розповіли, як працюватимуть в умовах карантину.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:00
Если каждого сотрудника застраховали на 2.4 млн гривен, то это что, стоимость лечения от короновируса одного человека ? Простому пересичному, чтобы вылечиться, надо три квартиры продать, если они у него, конечно, есть.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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