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У Новій Пошті розповіли, як
працюватимуть в умовах...

У Новій Пошті розповіли, як працюватимуть в умовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:01

У Новій Пошті розповіли, як працюватимуть в умовах...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли в прес-службі поштового оператора.

Дивися повний текст 😷 У Новій Пошті розповіли, як працюватимуть в умовах карантину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:01

Будут делать вид что делают все что угодно, лишь бы не закрывали.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:55

Вы сотрудник? Вы знаете?
v_deriaha
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:00

Если каждого сотрудника застраховали на 2.4 млн гривен, то это что, стоимость лечения от короновируса одного человека ? Простому пересичному, чтобы вылечиться, надо три квартиры продать, если они у него, конечно, есть.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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