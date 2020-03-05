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Укрпошта візьме
позику на 100 млн євро

Укрпошта візьме позику на 100 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:05

Укрпошта візьме позику на 100 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Протягом найближчих двох місяців "Укрпошта" має намір взяти кредит на 100 млн євро.

Дивися повний текст Укрпошта візьме позику на 100 млн євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:05

Интересно))), глава Укрпочты рассказывал что имеет большую зарплату потому что какой он труженик и как он там все супер реорганизовал, как там прибыль поднялась. А в итоге кредит))), наверное труженик возьмёт его себе на зарплату))). Яркий представитель из клоунов-крахаборов, гоните его в шею этого великого гуру менеджмента, а лучше посадите его на кол)))
andreymoroz571
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:07

Думаю что каждый почтальон плюнет ему в рожу, когда он будет карячиться.
andreymoroz571
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:08

взять кредит на выплату зарплаты с премией смелянскому ? :mrgreen:
молодцы
Alex2007
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