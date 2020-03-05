Протягом найближчих двох місяців "Укрпошта" має намір взяти кредит на 100 млн євро.
Дивися повний текст Укрпошта візьме позику на 100 млн євро.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:05
Укрпошта візьме позику на 100 млн євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта візьме позику на 100 млн євро.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:05
Интересно))), глава Укрпочты рассказывал что имеет большую зарплату потому что какой он труженик и как он там все супер реорганизовал, как там прибыль поднялась. А в итоге кредит))), наверное труженик возьмёт его себе на зарплату))). Яркий представитель из клоунов-крахаборов, гоните его в шею этого великого гуру менеджмента, а лучше посадите его на кол)))
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:07
Думаю что каждый почтальон плюнет ему в рожу, когда он будет карячиться.
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