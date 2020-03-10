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Курс біткойна продовжує
круте падіння

Курс біткойна продовжує круте падіння
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:09

Курс біткойна продовжує круте падіння

Пропонуємо до обговорення:
На думку аналітика Пітера Брандта, в майбутньому курс може впасти до $ 1 000.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:09

Поигрались и хватит. Абсолютно все понимали, что биткойн - это пустышка, которую покупают исключительно в спекулятивных целях. И когда в мире происходит звиздец, то такие "активы" обесцениваются первыми.
lordtornado
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:20

Этому эксперту в синоптики бы податься: "то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет" - "может достичь $140 000", а "может оказаться ниже $1 000". Такой прогноз любой таксист выдаст запросто.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:20

Пітер Брандт
- звичайнісенький проплачений звєздун :) Спочатку ажіотаж, 140000 .... хомяки заходять купують... а тут бац курс в низ продавили(штучно) кіти хочуть затаритись бітком по 5000 і щоб їм ніхто не заважав на арену виходять такі як Пітер Брандт і кажуть що буде ще гірше, по 1000....

Нічого не міняється, у кого бабало тей всіх інших у всі дирки має :)
root
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