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Іран вперше за 60 років
звернувся за допомогою до МВФ

Іран вперше за 60 років звернувся за допомогою до МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:41

Іран вперше за 60 років звернувся за допомогою до МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Загальна кількість жертв в Ірані від коронавірусу досягла позначки в 429 осіб з більш ніж 10 тис. заражених.

Дивися повний текст Іран вперше за 60 років звернувся за допомогою до МВФ.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:41

зачем спонсировать террористические режимы?)
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