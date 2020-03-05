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Іран вперше за 60 років звернувся за допомогою до МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Загальна кількість жертв в Ірані від коронавірусу досягла позначки в 429 осіб з більш ніж 10 тис. заражених.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:41
зачем спонсировать террористические режимы?)
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