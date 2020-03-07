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Коронавірус: що потрібно
знати тим, хто зібрався в...

Коронавірус: що потрібно знати тим, хто зібрався в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:09

Коронавірус: що потрібно знати тим, хто зібрався в...

Пропонуємо до обговорення:
Новий коронавірус сплутав плани мандрівників у всьому світі.

Дивися повний текст 😷 Коронавірус: що потрібно знати тим, хто зібрався в подорож Європою.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:09

Тут дуже швидко будь-яка інформація старіє ... Треба щось типу бюлетеня з оновленням ...
Puente
 
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