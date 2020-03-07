Новий коронавірус сплутав плани мандрівників у всьому світі.
Дивися повний текст 😷 Коронавірус: що потрібно знати тим, хто зібрався в подорож Європою.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:09
Коронавірус: що потрібно знати тим, хто зібрався в...
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Дивися повний текст 😷 Коронавірус: що потрібно знати тим, хто зібрався в подорож Європою.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:09
Тут дуже швидко будь-яка інформація старіє ... Треба щось типу бюлетеня з оновленням ...
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