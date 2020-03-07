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Поліція викрила розкрадання
понад 2 млн гривень при...

Поліція викрила розкрадання понад 2 млн гривень при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:14

Поліція викрила розкрадання понад 2 млн гривень при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Дивися повний текст Поліція викрила розкрадання понад 2 млн гривень при ремонті у Верховній раді.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:14

Аваков в паніці! не поділились! Це вам не рюкзаки :)
root
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