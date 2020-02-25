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Зеленський: Ми ліквідуємо
Будівельну інспекцію

Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:46

Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив під час виїздного засідання уряду.

Дивися повний текст Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:46

..ребятЫ!!..когда вы уже СОЗДАВАТЬ че-то начнете?!... "ликвидировать" много талантов не надо, даже шутам под силу....
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:48

  maestro71 написав:..ребятЫ!!..когда вы уже СОЗДАВАТЬ че-то начнете?!... "ликвидировать" много талантов не надо, даже шутам под силу....


более осмысленный комментарий придумать не удалось?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:55

"Если ликвидировать како-то гос.орган - и никто этого не заметит - значит этот орган и был лишний"

А в данном случае может даже покращення будет.
Кипиш только у тех, кто в той кормушке кормился. Никакого иного функционала она не несла (для общества и государства)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:09

барыги вообще будут строить где и как попало!!!
hoyinuyo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:10

те, що закрити то да... але дуже часто непомірність взятки або просто очевидність незаконності будови і бачення цього зі сторони дабі зупиняло повну фігню, типу новобудову за 2 метри до траси
shlyocuk
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