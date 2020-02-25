Про це він повідомив під час виїздного засідання уряду.
Дивися повний текст Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:46
Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:46
..ребятЫ!!..когда вы уже СОЗДАВАТЬ че-то начнете?!... "ликвидировать" много талантов не надо, даже шутам под силу....
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:48
более осмысленный комментарий придумать не удалось?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:55
"Если ликвидировать како-то гос.орган - и никто этого не заметит - значит этот орган и был лишний"
А в данном случае может даже покращення будет.
Кипиш только у тех, кто в той кормушке кормился. Никакого иного функционала она не несла (для общества и государства)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:10
те, що закрити то да... але дуже часто непомірність взятки або просто очевидність незаконності будови і бачення цього зі сторони дабі зупиняло повну фігню, типу новобудову за 2 метри до траси
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