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Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:41
Конрад Карлович написав: Тракторист написав:
если раньше нарушений строительных норм исчислялись десятками, то теперь их будет на порядок, а то и на два порядка больше...
Всеобщее заблуждение. Раньше любое нарушение можно было "купить". Сейчас будет намного сложнее это сделать.
если следовать этой логике, то начинать надо было с ГАИ...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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