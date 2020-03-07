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Зеленський: Ми ліквідуємо
Будівельну інспекцію

Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:41

  Конрад Карлович написав:
  Тракторист написав:если раньше нарушений строительных норм исчислялись десятками, то теперь их будет на порядок, а то и на два порядка больше...

Всеобщее заблуждение. Раньше любое нарушение можно было "купить". Сейчас будет намного сложнее это сделать.

если следовать этой логике, то начинать надо было с ГАИ...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 05:10

Re: Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію

В стране глобальная проблемма с самостроями самозахватами под строительство, не говоря о нормах строительства - каждый лепит шопопало. Этим хотят узаконитиь анархию ?
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