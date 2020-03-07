если следовать этой логике, то начинать надо было с ГАИ...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:41
если следовать этой логике, то начинать надо было с ГАИ...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 14 бер, 2020 05:10
Re: Зеленський: Ми ліквідуємо Будівельну інспекцію
В стране глобальная проблемма с самостроями самозахватами под строительство, не говоря о нормах строительства - каждый лепит шопопало. Этим хотят узаконитиь анархию ?
|