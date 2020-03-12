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Прибутковість євробондів України за "чорний четвер"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:14
Пропонуємо до обговорення:
"Чорний четвер" на світових ринках привів до чергового обвалу вартості ВВП-варантів і єврооблігацій України: перші подешевшали на 19,2%, а прибутковість друге зросла на 1,5-3 процентних пункту (п.п.).
Дивися повний текст Прибутковість євробондів України за \"чорний четвер\" підскочила до 8-11%
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R2
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:14
тоска и печаль.
этой новостью надобно надавать по голове,тем кто кричал,что облигации это не пирамида
и укрепление гривны это исключительно заслуга их титанического труда.
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Tabak
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:32
Tabak написав:
тоска и печаль.
этой новостью надобно надавать по голове,тем кто кричал,что облигации это не пирамида
и укрепление гривны это исключительно заслуга их титанического труда.
Это реальность, которая значительно ухудшает возможности обслуживания госдолга.
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Волгарь
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:32
И что в этом критичного? Вам какая разница, какая доходность наших бумаг на вторичном рынке? Погашаться евробонды будут по номиналу и в установленный срок. При чем тут пирамида?
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daft punk
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