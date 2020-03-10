Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Дивися повний текст АМКУ перевірить ціни на медичні маски: на спекулянтів чекають санкції.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:39
АМКУ перевірить ціни на медичні маски: на спекулянтів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ перевірить ціни на медичні маски: на спекулянтів чекають санкції.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:40
..лучшая борьба со "спекулянтами" - это наполнение рынка!!..а не директивы очередного "мудрого" правительства...
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