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АМКУ перевірить ціни на медичні
маски: на спекулянтів...

АМКУ перевірить ціни на медичні маски: на спекулянтів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:39

АМКУ перевірить ціни на медичні маски: на спекулянтів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Дивися повний текст АМКУ перевірить ціни на медичні маски: на спекулянтів чекають санкції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:40

..лучшая борьба со "спекулянтами" - это наполнение рынка!!..а не директивы очередного "мудрого" правительства...
maestro71
 
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