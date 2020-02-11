МЕРТ рекомендує роботодавцям максимально забезпечити використання дистанційної форми праці
Дивися повний текст 😷 У Кабміні рекомендують роботодавцям перевести співробітників на віддалену роботу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:06
У Кабміні рекомендують роботодавцям перевести...
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Дивися повний текст 😷 У Кабміні рекомендують роботодавцям перевести співробітників на віддалену роботу.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:06
Удаленный полицейский, доктор, хлебопекарь и дворник - видно первые кандидаты на работу из дома
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:35
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