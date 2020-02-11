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У Кабміні рекомендують
роботодавцям перевести...

У Кабміні рекомендують роботодавцям перевести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:06

У Кабміні рекомендують роботодавцям перевести...

Пропонуємо до обговорення:
МЕРТ рекомендує роботодавцям максимально забезпечити використання дистанційної форми праці

Дивися повний текст 😷 У Кабміні рекомендують роботодавцям перевести співробітників на віддалену роботу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:06

Удаленный полицейский, доктор, хлебопекарь и дворник - видно первые кандидаты на работу из дома
spread
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:35

  spread написав:Удаленный полицейский, доктор, хлебопекарь и дворник - видно первые кандидаты на работу из дома

Откуда вы такие беретесь-то?:
Що пропонують в міністерстві:
за можливості, максимально забезпечити використання дистанційної форми праці
_hunter
 
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