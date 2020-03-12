Україна через 48 годин на два тижні закриє кордон для іноземних громадян, щоб обмежити поширення коронавірусу.
Дивися повний текст 😷 Україна закриває кордон для іноземців.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:18
Україна закриває кордон для іноземців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Україна закриває кордон для іноземців.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:18
самое интересное, что Wizz Air и Ryanair об этом пока не знают и по прежнему иностранцам продают билеты в Украину...
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:41
А через две недели вирус умрет ? И почему для иностранных, а наши которые шастают туда сюда по ннсколько раз на день ? Или наших что на сале тех не берет ? Я что то слабо понимаю наших чиновников.
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