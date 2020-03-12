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Україна закриває
кордон для іноземців

Україна закриває кордон для іноземців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:18

Україна закриває кордон для іноземців

Пропонуємо до обговорення:
Україна через 48 годин на два тижні закриє кордон для іноземних громадян, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Дивися повний текст 😷 Україна закриває кордон для іноземців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:18

самое интересное, что Wizz Air и Ryanair об этом пока не знают и по прежнему иностранцам продают билеты в Украину...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:41

А через две недели вирус умрет ? И почему для иностранных, а наши которые шастают туда сюда по ннсколько раз на день ? Или наших что на сале тех не берет ? Я что то слабо понимаю наших чиновников.
Igorten
 
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